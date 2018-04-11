Отделение полиции открыли в Реутове

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов принял участие в открытии отделения полиции в подмосковном Реутове , говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Всегда приятно принимать участие в таких торжественных церемониях, когда вручаются ключи и перерезается красная ленточка. Это значит, что в жизни города появляется что-то новое, происходят перемены, становятся лучше условия труда, в том числе сотрудников полиции», — сказал Брынцалов.

Пауков в свою очередь поблагодарил администрацию города и вручил ключи от автомобиля начальнику Межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» Михаилу Москаленко

Далее состоялось торжественное вручение символического ключа — его вручил Каторов. Он отметил, что Реутов исторически разделен на две части — в северной части уже есть отдел полиции, в южной части с сегодня дня он тоже будет функционировать. Здесь проживает порядка 65 тысяч человек, в этом году состоится ввод новых домов в этой части города, что добавит еще 15 тысяч человек. Соответственно возрастет и нагрузка.

«После окончания торжественной церемонии гости осмотрели новое помещение полиции. По итогам осмотра Брынцалов подчеркнул, что новое здание отвечает всем требованиям, оснащено новейшей аппаратурой, здесь созданы все необходимые условия, как для несения службы, так и для посетителей, которые будут сюда обращаться», — добавляется в сообщении.

Кроме того, он рассказал, что в регионе уделяется большое внимание поддержке органов внутренних дел, ежегодно выделяются значительные суммы для технического вооружения, обеспечения средствами связи и всем необходимым для качественного несения службы, открыта специальная программа для поддержки участковых. Так, в текущем году Мособлдумой заложено в бюджете региона около 800 миллионов рублей на укомплектацию отделений полиции.