Деятельное участие в благоустройстве гораздо эффективнее жалоб на грязь, которыми полны соцсети — Барыкин

Акция «Субботник по-канавински» стартовала в Нижнем Новгороде 11 апреля, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы

Эта уникальная акция стала ежегодной традицией в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Тысячи канавинцев принимают участие в благоустройстве своих дворов и общественных пространств района.

Председатель Думы Нижнего Новгорода, генеральный директор ПАО «Завод Красный Якорь» Дмитрий Барыкин отметил, что предприятие поддерживает акцию, занимаясь благоустройством прилегающей территории.

«Деятельное участие в благоустройстве гораздо эффективнее жалоб на грязь, которыми полны соцсети и городские форумы. Это другой, более высокий уровень сознательности горожан, который и нужно поддерживать. И хотя канавинский опыт организации субботников пока не получил распространения, я надеюсь, что нижегородцы поддержат акцию в своих районах ради чистоты наших дворов и улиц», — считает Дмитрий Барыкин.

В ходе сегодняшнего открытия акции состоялась презентация главного приза субботника, — автомобиля Лифан Х50. Одним из спонсоров главного приза ежегодно выступает «Завод Красный Якорь», который возглавляет Дмитрий Барыкин. Этот компактный кроссовер и множество других ценных подарков будут разыграны на праздновании Дня Канавинского района среди участников весенних субботников, организованных районной администрацией.

Узнать информацию об акции, ознакомиться со списком мест планируемых субботников, уточнить номера телефонов ответственных за территории уборки можно на сайте администрации Канавинского района: www.kanavino-nn.ru (http://kanavino-nn.ru/more/subbotnik2018/), а также по телефону 246-56-03.