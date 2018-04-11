Airbus совместно с производителем сидений Zodiac Aerospace презентовали модули с кроватями

Планируется, что подобные модули появятся в самолетах Airbus A330 уже в 2020 году.

Кроме того, компании изучают возможность размещения таких мест над багажным отсеком в лайнерах A350 XWB. Так, модули с лежачими местами можно размещать в грузовых отсеках самолета, при этом в любой момент их можно заменить грузовыми контейнерами.

"Модули предоставляют новые возможности для оказания дополнительных услуг для пассажиров, позволяя авиакомпаниям дифференцировать и повышать ценность своих коммерческих операций", — пояснили в компании.

Так, в Airbus уже получили очень положительные отзывы от нескольких авиакомпаний по первым макетам.