Ещё
Airbus совместно с производителем сидений Zodiac Aerospace презентовали модули с кроватями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня

Airbus совместно с производителем сидений Zodiac Aerospace презентовали модули с кроватями 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Планируется, что подобные модули появятся в самолетах Airbus A330 уже в 2020 году.
Кроме того, компании изучают возможность размещения таких мест над багажным отсеком в лайнерах A350 XWB. Так, модули с лежачими местами можно размещать в грузовых отсеках самолета, при этом в любой момент их можно заменить грузовыми контейнерами.
"Модули предоставляют новые возможности для оказания дополнительных услуг для пассажиров, позволяя авиакомпаниям дифференцировать и повышать ценность своих коммерческих операций", — пояснили в компании.
Так, в Airbus уже получили очень положительные отзывы от нескольких авиакомпаний по первым макетам.
РЖД-Партнер: последние новости
Юнибусы ищут клиентов в Арабских эмиратах «Железные дороги Якутии» достроят участок магистрали Томмот – Нижний Бестях (Якутск) Санкции США против России ударили по OMV, Strabag, Raiffeisen
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявления России о новом оружии встревожили США208
В Кремле прокомментировали заявление Трампа144
Путин прокомментировал мировую обстановку427
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа167
Трамп готовит Россию к войне267
Видео
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение