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Андрус Ансип: Блокчейн покидает лаборатории и становится мейнстримом
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Андрус Ансип: Блокчейн покидает лаборатории и становится мейнстримом 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Вице-президент Европейской комиссии призвал руководство ЕС уделять больше внимания технологии блокчейн, которая, по его словам, становится мейнстримом. В речи, посвященной цифровизации экономики, вице-президент ЕК Андрус Ансип назвал блокчейн-технологии той сферой, на которой страны ЕС сегодня должны сосредоточить особое внимание. Чиновник уверен, что блокчейн может стать главным конкурентным преимуществом Европы и одной из сфер, в которых регион будет мировым лидером. «Мы видим сегодня, что страны-члены ЕС добиваются похожих результатов в развитии искусственного интеллекта. Как и в случае с ИИ, блокчейн-технологии постепенно становятся мировым мейнстримом, и мы должны оказать всю необходимую поддержку таким проектам», — отметил Ансип. Напомним, с похожей инициативой члены Европейской комиссии выступили в феврале этого года. Тогда начал работу новый проект ЕК — Blockchain Observatory and Forum, который помогает европейскому органу исполнительной власти взаимодействовать с Европарламентом для расширения технических знаний в области блокчейн.
Тем временем, ЕС ограничит сделки с криптовалютой без раскрытия личности.
текст: Антон Кузнецов, фото: European Commission
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