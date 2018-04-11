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Губернатор Краснодарского края встретился с послом Бельгии в РФ
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Губернатор Краснодарского края встретился с послом Бельгии в РФ 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 11 апр. — Новая Кубань. Мероприятие состоялось в краевой столице. Как сообщил глава региона во время общения с Жаном Артуром Режибо, товарооборот между Бельгией и Краснодарским краем в 2017 году составил 80 млн долларов. По сравнению с предыдущим периодом этот показатель увеличился в два раза.
— Помимо традиционных отраслей — сельского хозяйства, туризма, транспортной сферы, — особое внимание уделяется также промышленному потенциалу и переработке. Это те сферы, в которых мы можем наметить совместное сотрудничество, — цитирует Кондратьева пресс-служба краевой администрации.
Губернатор добавил, что необходимо развивать совместное интеллектуальное производство и бизнес-лаборатории.
В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Жан Артур Режибо отметил, что Кубань — значимый регион для импорта, поставщик овощей и фруктов. Он отметил, что во время ЧМ-2018 по футболу в Краснодарский край приедут много бельгийских болельщиков, и он рад, что у людей будет возможность поближе познакомиться с культурой региона.
— Мы со своей стороны передадим всю информацию о налоговых льготах и преференциях, которые предлагает край иностранным инвесторам, — добавил посол, — заключил дипломат.
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