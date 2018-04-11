Представитель МЭИ принял участие в заседании Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике РФ

Минэнерго России 5 апреля состоялось заседание Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике РФ (ЭСПК). От НИУ «МЭИ» в заседании принял участие ректор Николай Рогалев.

— На заседании обсуждались актуальные задачи по развитию отраслевого сегмента Национальной системы профессиональных квалификаций. Были представлены результаты первого этапа разработки Отраслевой рамки квалификаций в электроэнергетике, результаты рассмотрения заявок по наделению полномочиями Центров оценки квалификаций, результаты пилотного проекта по проведению профессионально-общественной аккредитации корпоративных образовательных программ, — рассказали в пресс-службе вуза.