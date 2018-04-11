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Дорожное ограждение в Огородном проезде починили по просьбе местного жителя
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Дорожное ограждение в Огородном проезде починили по просьбе местного жителя 

Управа Бутырского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Коммунальные службы отремонтировали дорожное ограждение в Огородном проезде вблизи станции метро «Бутырская». Соответствующая просьба поступила ранее на портал «Наш город» от местного жителя. Об устранении проблемы отчитался генеральный директор ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» Сергей Яровенко.
— По указанному адресу выполнено восстановление дородного ограждения, нарушения устранены, о чем свидетельствует фотофиксация, — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.
Сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. С момента его создания с его помощью было решено свыше двух миллионов проблем. (то)
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