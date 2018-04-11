Дорожное ограждение в Огородном проезде починили по просьбе местного жителя

Коммунальные службы отремонтировали дорожное ограждение в Огородном проезде вблизи станции метро «Бутырская». Соответствующая просьба поступила ранее на портал «Наш город» от местного жителя. Об устранении проблемы отчитался генеральный директор ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» Сергей Яровенко.

— По указанному адресу выполнено восстановление дородного ограждения, нарушения устранены, о чем свидетельствует фотофиксация, — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.

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