«Бессмертный полк» прошел по Керчи 

По Керчи прошел «Бессмертный полк» героев Советского Союза, освобождавших город. 147 табличек с изображениями солдат, матросов и офицеров, а также воинских частей, освобождавших Керчь, пронесли по центральной улице учащиеся судомеханического техникума и морского государственного технологического университета.
Ранее мэр Керчи Сергей Бороздин рассказал, что в Керчи 11 апреля отмечается 71 годовщина освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В день празднования для жителей и гостей запланирован ряд городских мероприятий.
«Бессмертный полк» — международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Впервые Бессмертный полк прошел 9 мая 2012 года в Томске. Колонна Полка тогда насчитывала более 6000 человек, которые пронесли почти 2000 портретов ветеранов.