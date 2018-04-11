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Курян приглашают принять участие в Форуме пограничников
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Курян приглашают принять участие в Форуме пограничников 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
К участию допускаются юноши и девушки от 14 до 18 лет со всей России, которые учатся в кадетских школах или состоят в военно-патриотических клубах
С 18 по 20 мая в Республике Татарстан будет проводиться Форум пограничников ветеранов и пограничников запаса. Мероприятие приурочено к 100-летию пограничных войск. В это же время в Набережных Челнах пройдет слёт «Юные друзья пограничников».
Принять участие приглашаются юноши и девушки от 14 до 18 лет со всей России, которые учатся в кадетских школах или состоят в военно-патриотических клубах.
Состав команды: 9 участников и 1 руководитель.
Заявки подаются до 12 мая.
Подробности в положении. Программа Слета.
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