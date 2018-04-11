Курян приглашают принять участие в Форуме пограничников

К участию допускаются юноши и девушки от 14 до 18 лет со всей России , которые учатся в кадетских школах или состоят в военно-патриотических клубах

С 18 по 20 мая в Республике Татарстан будет проводиться Форум пограничников ветеранов и пограничников запаса. Мероприятие приурочено к 100-летию пограничных войск. В это же время в Набережных Челнах пройдет слёт «Юные друзья пограничников».

Принять участие приглашаются юноши и девушки от 14 до 18 лет со всей России, которые учатся в кадетских школах или состоят в военно-патриотических клубах.

Состав команды: 9 участников и 1 руководитель.

Заявки подаются до 12 мая.

Подробности в положении. Программа Слета.