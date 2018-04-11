Путин назвал обстановку в мире хаотичной

Об этом он заявил на торжественной церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств.

"Действительно, положение дел в мире не может не вызывать беспокойства. Обстановка в мире становится все более хаотичной. Тем не менее, мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой", — заявил Путин.

По его словам, Россия будет укреплять глобальную безопасность.

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