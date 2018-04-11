Ветровая и солнечная генерация в Великобритании впервые обошла атомную энергетику

В конце 2017 года британские ветровые и солнечные электростанции впервые обошли атомные по объемам генерации: 18,33 ТВт*ч против 16,69 ТВт*ч, сообщает газета The Guardian со ссылкой на данные министерства предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии. В общей сложности в Великобритании насчитывается 8 АЭС.

Выбросы CO2 снизились за прошлый год на 3% благодаря сокращению доли угля в энергобалансе и развитию возобновляемых источников энергии. Снижение эмиссии в отрасли энергетики составило 8% — больше, чем в любой другой, однако выбросы транспорта и бизнес-сектора остались на прежнем уровне.

В 2017 году различные типы ВИЭ — ветер, солнце, биомасса, атом — обеспечили 50,4% потребностей Великобритании в электроэнергии, по сравнению с 45,7% в 2016 году. В четвертом квартале ВЭС и СЭС обошли АЭС благодаря установке новых «зеленых» мощностей, высокой скорости ветра и снижению выработки электричества атомными станциями. Однако «чистой» энергетике нужно пройти долгий путь, чтобы догнать генерацию на основе природного газа: он обеспечивает жителей страны 36,12 ТВт*ч электричества, причем его доля падает медленно.

В компании Greenpeace призвали правительство Соединенного Королевства «прекратить тратить время и деньги на поддержку атомной энергетики». Сейчас британская компания Horizon Nuclear Power, принадлежащая японскому конгломерату Hitachi и планирующая открытие новых атомных станций в Великобритании, ведет переговоры с правительством Терезы Мэй по поводу предоставления пакета финансовой помощи. В то же время крупные проекты СЭС и наземных ВЭС не могут обращаться за поддержкой государства после того, как правительство урезало дотации в 2015 году. По мнению руководителей энергетической отрасли Британии, новые данные должны поспособствовать пересмотру запрета на субсидирование наземных ВЭС — министры уже намекали, что это может произойти скоро.

Лоуренс Слейд, исполнительный директор Energy UK, крупнейшей британской лоббистской группы в сфере энергетики, отметил: «Нам нужно следовать заданному темпу… и гарантировать, что наименее затратные ВИЭ больше не будут лишены доступа к рынку». Государственный министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Клэр Перри заявила о том, что состоится новый аукцион, на котором будут выставлены проекты ветровой и солнечной генерации, но не сообщила конкретную дату.

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