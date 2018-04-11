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Медведев предложил запретить ввоз американских товаров в Россию
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Медведев предложил запретить ввоз американских товаров в Россию 

iPhones.ru 45 минут назад
Фото: iPhones.ru
Медведев предложил запретить ввоз американских товаров в РоссиюПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев высказал свою точку зрения в отношении введенных США санкций, направленных против российских чиновников и олигархов. В сложившейся ситуации Медведев не исключает введения полного запрета на ввоз американских товаров.
Нас пытаются все жёстче и жёстче брать в финансово-экономическое кольцо, и не реагировать на это мы не можем. На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом.
Ответные меры должны быть хорошо просчитанными, не наносить ущерба нам самим, должны быть адекватными, но не исключаю, что по известным направлениям мы должны будем взвесить все аспекты нашего сотрудничества с США  Министерство финансов США объявило о введении санкций против 22 российских чиновников и олигархов, а также связанных с ними компаний. С начала недели стоимость акций ряда российских компаний, а также упала. На фоне санкций ослабел и рубль.
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