Медведев предложил запретить ввоз американских товаров в Россию

Медведев предложил запретить ввоз американских товаров в РоссиюПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев высказал свою точку зрения в отношении введенных США санкций, направленных против российских чиновников и олигархов. В сложившейся ситуации Медведев не исключает введения полного запрета на ввоз американских товаров.

Нас пытаются все жёстче и жёстче брать в финансово-экономическое кольцо, и не реагировать на это мы не можем. На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом.