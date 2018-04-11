Дмитрий Медведев предложил запретить американские товары в России

«На нашем рынке довольно много продуктов из Соединённых Штатов . Это не только ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом», — сказал Медведев

Глава кабмина подчеркнул, что окончательное решение по поводу ответных мер будет принимать президент.

Введённые Вашингтоном новые санкции коснулись целого ряда крупных бизнесменов и подконтрольных им предприятий. Ситуация негативно сказалась на российском рынке и на курсе валют.