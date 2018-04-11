В Октябрьском администрация просит снести ТЦ, который суд признал самостроем

Торговый центр «Юбилейный» в Октябрьском попал в центр внимания администрации, надзорных органов и суда. В конце 2016 года суд постановил снести его по иску районной администрации. Но и сегодня торговый центр продолжает работать. К решению о сносе добавились результаты проверок на противопожарную и антитеррористическую безопасность. Представители владельца здания считают, что не должны его сносить, так как оно не является объектом капитального строительства.

Краевой суд в своём постановлении указывает, что здание «представляет угрозу жизни и здоровью людей в части несоблюдения противопожарных требований». Из апелляционного определения краевого суда следует: «Спорный земельный участок был предоставлен в аренду для размещения временного объекта — остановочного комплекса. Здание „торгово-остановочный комплекс „Юбилейный“ представляет собой двухэтажное здание и не соответствует наименованию „остановочный комплекс“ (остановка). Истец использует спорный земельный участок не по назначению, в нарушение условий договора аренды он возвел на нем здание торгового центра. На истца была возложена обязанность снести объект самовольного строительства“.

Краевой суд постановил снести „Юбилейный“ как объект самовольного строительства еще в конце 2016 года. На снос дали три месяца. Но и сегодня ТЦ продолжает работать. А 11 апреля этого года Октябрьская районная прокуратура подала иск по заключению Госпожнадзора, что в ТОК „Юбилейный“ выявили нарушения пожарной безопасности.

— Мы вышли с проверкой в это здание, — сообщил 59.ru помощник прокурора Октябрьского района Станислав Частухин. — Выяснилось, что персонал не знаком с инструктажем по антитеррористической и пожарной безопасности. В здании слишком узкие проходы, эвакуационные выходы и лестницы перегорожены радиаторами. Эвакуационные выходы необходимо переносить. Прокуратура будет обращаться в суд.

В пресс-службе управления судебных приставов по Пермскому краю 59.ru сообщили, что владелец ТЦ получал от ведомства предупреждение и был оштрафован.

— Потом администрация отозвала свой иск, а в феврале этого года снова возобновила, — сообщили в ведомстве. — Истца мы имеем право штрафовать до пяти раз. Если он не может снести самострой, здание должна была снести администрация. Крайняя мера — снос происходит за счет федерального бюджета.

Владельцем торгового центра является депутат земского собрания Октябрьского района Адиль Хамидуллин. В беседе с 59.ru он пояснил, что „не владеет ситуацией“.

— Сейчас везде проверки, но мы же не Кемерово , — добавил собеседник. — Проверки — это хорошо. Но я не владею информацией. Звоните моему юристу.

Юрист владельца ТОК Андрей Петров сообщил 59.ru, что „Юбилейный“, согласно заключению судебного эксперта, привлеченного при рассмотрении дела в суде первой инстанции, не является объектом капитального строительства.

— Судебно-строительная экспертиза пришла к выводу, что ТОК „Юбилейный“ является объектом временным, его срок эксплуатации составляет 20 лет, — пояснил юрист. — Однако, краевой суд, рассматривая дело в апелляционной инстанции, не принял это во внимание и признал ТОК капитальным объектом. Администрация Октябрьского предъявила исполнительный лист к исполнению, впоследствии отозвала, и вновь предъявила. Сейчас исполнительное производство вновь возбуждено.