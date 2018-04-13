«Мы закрываемся!»: владельцы октябрьского ТЦ, который суд признал самостроем, распродают товар

Торговый центр «Юбилейный» в Октябрьском завесили растяжками «Мы закрываемся! Ликвидация товара!». Баннеры появились на здании вечером 12 апреля.

Ранее ТЦ попал в центр внимания администрации, надзорных органов и суда. В конце 2016 года суд постановил снести его по иску городской администрации. Но и сегодня торговый центр продолжает работать. К решению о сносе добавились результаты противопожарных и антитеррористических проверок. Представители владельца здания считают, что не должны его сносить, так как оно не является объектом капитального строительства.

— Закрытие никак не комментируем. Решили распродать товар. Других комментариев нет, — сообщил 59.ru юрист владельца ТЦ Андрей Петров