Ещё
«Мы закрываемся!»: владельцы октябрьского ТЦ, который суд признал самостроем, распродают товар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мы закрываемся!»: владельцы октябрьского ТЦ, который суд признал самостроем, распродают товар 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Торговый центр «Юбилейный» в Октябрьском завесили растяжками «Мы закрываемся! Ликвидация товара!». Баннеры появились на здании вечером 12 апреля.
Ранее ТЦ попал в центр внимания администрации, надзорных органов и суда. В конце 2016 года суд постановил снести его по иску городской администрации. Но и сегодня торговый центр продолжает работать. К решению о сносе добавились результаты противопожарных и антитеррористических проверок. Представители владельца здания считают, что не должны его сносить, так как оно не является объектом капитального строительства.
— Закрытие никак не комментируем. Решили распродать товар. Других комментариев нет, — сообщил 59.ru юрист владельца ТЦ Андрей Петров.
Краевой суд постановил снести «Юбилейный» как объект самовольного строительства еще в конце 2016 года. На снос дали три месяца. Но и сегодня ТЦ продолжает работать. А 11 апреля этого года Октябрьская районная прокуратура подала иск по заключению Госпожнадзора, что в ТОК «Юбилейный» выявили нарушения пожарной безопасности. При этом сами владельцы не считают, что должны сносить здание. Юрист владельца ТОК Андрей Петров сообщил 59.ru, что «Юбилейный», согласно заключению судебного эксперта, привлеченного при рассмотрении дела в суде первой инстанции, не является объектом капитального строительства. Владельцем торгового центра является депутат земского собрания Октябрьского района Адиль Хамидуллин.
59.ru: последние новости
Пермяки выйдут на поиски инвалида, пропавшего во время прогулки в Балатовском парке Спрашивали о знаке зодиака: каждый четвертый пермяк попадал на собеседованиях в странные ситуации На вокзале Пермь II сделали поручень посередине пандуса. Что пошло не так
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски422
Умер юморист Андрей Жмакин32
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова158
Рыбке настал конец175
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля124
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:21
Россиян предложили лишить McDonald’s
Политика Общество
02:45
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ
Политика Ближний Восток
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
01:21
Москва решила ответить на санкции США
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение