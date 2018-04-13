«Мы закрываемся!»: владельцы октябрьского ТЦ, который суд признал самостроем, распродают товар 

Торговый центр «Юбилейный» в Октябрьском завесили растяжками «Мы закрываемся! Ликвидация товара!». Баннеры появились на здании вечером 12 апреля.
Ранее ТЦ попал в центр внимания администрации, надзорных органов и суда. В конце 2016 года суд постановил снести его по иску городской администрации. Но и сегодня торговый центр продолжает работать. К решению о сносе добавились результаты противопожарных и антитеррористических проверок. Представители владельца здания считают, что не должны его сносить, так как оно не является объектом капитального строительства.
— Закрытие никак не комментируем. Решили распродать товар. Других комментариев нет, — сообщил 59.ru юрист владельца ТЦ Андрей Петров.
Краевой суд постановил снести «Юбилейный» как объект самовольного строительства еще в конце 2016 года. На снос дали три месяца. Но и сегодня ТЦ продолжает работать. А 11 апреля этого года Октябрьская районная прокуратура подала иск по заключению Госпожнадзора, что в ТОК «Юбилейный» выявили нарушения пожарной безопасности. При этом сами владельцы не считают, что должны сносить здание. Юрист владельца ТОК Андрей Петров сообщил 59.ru, что «Юбилейный», согласно заключению судебного эксперта, привлеченного при рассмотрении дела в суде первой инстанции, не является объектом капитального строительства. Владельцем торгового центра является депутат земского собрания Октябрьского района Адиль Хамидуллин.