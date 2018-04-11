Брынцалов вошел в топ‑10 медиарейтинга глав заксобраний субъектов РФ за март 

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов вошел в десятку лидеров медиарейтинга глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за март 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».
Компания подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за март 2018 года.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов занял шестое место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ. Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ стали Алексей Шапошников (Москва), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) и Владимир Константинов (Республика Крым).
Последние строчки в рейтинге занимают главы парламентов Адыгеи, Чукотской автономной области и Марий Эл.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43,7 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.