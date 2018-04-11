Бюро Twelve Architects представили проект аэропорта в Новом Уренгое

Дизайн здания вдохновлена формами чумы — палатки, в которой живут оленеводы северо-западной Сибири. Власти уже одобрили проект лондонского бюро, подписано инвестиционное соглашение.

«Как и в других проектах аэропортов России , на дизайн сильно повлияли местные условия и культура. Мы черпали вдохновение из огромного разнообразия этой страны», — прокомментировал проект Мэтт Картрайт, один из основателей Twelve Architects.

Детали в форме палаток будут использованы в оформлении основного терминала и отдельного здания, в котором будет происходить обработка багажа. Два корпуса соединены конвейерной системой. Угловатые потолки поддерживаются балками, расположенными под наклоном.

Ранее Twelve Architects представили проект аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. Аэропорт в Новом Уренгое площадью 10,6 тысяч квадратных метров должен быть готов к 2021 году. Его пропускная способность составит 800 пассажиров в час или 1,5 миллиона человек в год.