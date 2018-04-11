Ещё
Ностальгия по пионерским будням
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня

Ностальгия по пионерским будням 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В конце недели хочется уделить время родным и близким. Сделать семейный отдых ярче предлагает парк «Сокольники».
Воскресенье — лучшее время для семейного отдыха. 15 апреля парк «Сокольники» предлагает отправиться в игру-путешествие.
Скучаете по пионерлагерям или просто хотите хорошо провести время? Присоединяйтесь к «Культпоходу в Сокольники»! Участники разделятся на команды и получат задания от вожатой — от вашей ловкости и сообразительности зависит победа звена.
Разгадывая загадки, вы познакомитесь с жизнью пионеров, которые отдыхали здесь в городском лагере, узнаете, почему Петр I предпочел охоте потешные битвы, как майские гулянья в «Сокольниках» превратились в Первомайские демонстрации трудящихся, почему в парке проводились знаменитые на весь Союз Ленинские елки и где красноармейцы играли в футбол. Игра-квест начнется ровно в полдень и продлится полтора часа. Чтобы принять в ней участие, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте парка park.sokolniki.com в разделе «Культпоход».
КСТАТИ
В «Сокольниках» работает хаски-парк — его обитатели с удовольствием промчат вас на упряжке. Здесь же можно познакомиться с легендами Севера.
ЗВЕЗДНЫЙ СОВЕТ
Александр Олежко, актер, телеведущий:
— Люблю утром погулять в парке, а вечер посвятить цирку или театру. В столице найдется культурная программа на любой вкус.
Вениамин Смехов, актер:
— С наступлением тепла я бы советовал погулять по центру Москвы — сейчас чудесная погода, и лучше всего просто пройтись!
Алла Духова, хореограф:
— Мы с семьей любим проводить выходные в парке «Фили» — там отдыхаешь и телом, и душой!
Вечерняя Москва: последние новости
Алексей Емельянов: Дом купца Виноградова признан выявленным объектом культурного наследия Москвы Под колесами электрички у станции «Жаворонки» Московской железной дороги погиб подросток Красная горка: что делать и чего не делать в этот день и как обрести семейное счастье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявления России о новом оружии встревожили США208
В Кремле прокомментировали заявление Трампа144
Путин прокомментировал мировую обстановку427
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа167
Трамп готовит Россию к войне267
Видео
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение