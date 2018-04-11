Ностальгия по пионерским будням

В конце недели хочется уделить время родным и близким. Сделать семейный отдых ярче предлагает парк «Сокольники».

Воскресенье — лучшее время для семейного отдыха. 15 апреля парк «Сокольники» предлагает отправиться в игру-путешествие.

Скучаете по пионерлагерям или просто хотите хорошо провести время? Присоединяйтесь к «Культпоходу в Сокольники»! Участники разделятся на команды и получат задания от вожатой — от вашей ловкости и сообразительности зависит победа звена.

Разгадывая загадки, вы познакомитесь с жизнью пионеров, которые отдыхали здесь в городском лагере, узнаете, почему Петр I предпочел охоте потешные битвы, как майские гулянья в «Сокольниках» превратились в Первомайские демонстрации трудящихся, почему в парке проводились знаменитые на весь Союз Ленинские елки и где красноармейцы играли в футбол. Игра-квест начнется ровно в полдень и продлится полтора часа. Чтобы принять в ней участие, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте парка park.sokolniki.com в разделе «Культпоход».

КСТАТИ

В «Сокольниках» работает хаски-парк — его обитатели с удовольствием промчат вас на упряжке. Здесь же можно познакомиться с легендами Севера.

ЗВЕЗДНЫЙ СОВЕТ

Александр Олежко, актер, телеведущий:

— Люблю утром погулять в парке, а вечер посвятить цирку или театру. В столице найдется культурная программа на любой вкус.

— С наступлением тепла я бы советовал погулять по центру Москвы — сейчас чудесная погода, и лучше всего просто пройтись!

— Мы с семьей любим проводить выходные в парке «Фили» — там отдыхаешь и телом, и душой!