Москва надеется на поддержку Гаагой участия России в обновлении музея в Собиборе

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Москва заинтересована в поддержке Нидерландов полноформатного участия России в проекте обновления музея на территории бывшего нацистского концлагеря в Собиборе. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с нидерландским коллегой Стефом Блоком.

"Мы затронули ситуацию, связанную с российским участием в проекте обновления музея в Польше на территории бывшего нацистского лагеря смерти в Собиборе, и подтвердили, что мы заинтересованы в поддержке Нидерландов как члена международного управляющего комитета этого музея нашей заявки на полноформатное присоединение к этой структуре в соответствии с полученным нами еще несколько лет назад приглашением", — отметил глава МИД РФ

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время там были убиты 250 тысяч евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, возглавленного советским офицером Александром Печерским . В восстании приняли участие около 400 заключенных, им удалось убить нескольких охранников и через минное поле уйти в лес.

Сразу после побега узников фашисты сравняли лагерь с землей, вспахали поля и засадили их картофелем и капустой. После окончании войны польские власти установили в этом месте памятник, представляющий собой фигуру матери, прижимающей к себе ребенка.