Израиль пообещал поддержать участие России в обновлении музея «Собибор»

Израиль участвует в управляющем комитете проекта, который в прошлом году отказал России в членстве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , выступая тогда в личном качестве, заявила, что позиция делегатов от Израиля, которые не стали возражать против недопуска России, «граничит с историческим предательством».

"Хочу отметить относительно поддержки членства России в управляющем комитете международного проекта музея и места памяти на территории Собибора. Хочу подчеркнуть, что с израильской стороны, а Израиль в этом комитете представляет (крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста) «Яд ва-Шем», заверения о такой поддержке нами получены, за что мы выражаем благодарность нашим израильским друзьям", — сказал Шеин.

Он принял участие в телемосте между израильским парламентом и Советом Федерации РФ , который сопровождался показом нового российского фильма о восстании узников Собибора под руководством советского офицера Александра Печерского

"Фильм заслуживает, конечно же, самой высокой оценки. Мы знаем, что в Израиле помнят о той войне и великой победе, доставшейся тяжелой кровавой ценой. Россия неизменно чтит героев, освободивших мир от «коричневой чумы», к которым, без всякого сомнения, относятся Александр Печерский и его товарищи", — сказал Шеин.