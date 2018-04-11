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Регионам могут сократить полномочия для экономии средств
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Регионам могут сократить полномочия для экономии средств 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Избавление российских регионов от ряда полномочий позволит снизить финансовую нагрузку на субъекты на сумму в 3,2 триллиона рублей. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Савва Шипов на заседании рабочей группы Совета Федерации по инвентаризации российских правовых актов, требования которых приводят к избыточным расходным обязательствам областных бюджетов.
По словам Шипова, с 2004 по 2018 год число полномочий регионов возросло с 41 до 110, что повлекло за собой увеличение финансовой нагрузки.
Для устранения избыточного регулирования на федеральном уровне полномочий регионов и минимизации неэффективных расходов региональных бюджетов на базе Минэкономразвития был создан штаб, в состав которого вошли представители 12 пилотных регионов.
По его словам, члены штаба провели инвентаризацию всех правовых актов, которые оказывают влияние на исполнение каждого из 110 полномочий, переданных регионам.
«В процессе анализа были выявлены неэффективные и дублирующие полномочия региональных властей и подготовлены поправки в ряд федеральных законов, исключающих неэффективные полномочия регионов и снижающие их зарегулированность», — пояснил замминистра.
По словам руководителя рабочей группы, председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрия Мезенцева, устранение ненужных полномочий позволит не только уменьшить финансовую нагрузку на региональные бюджеты, но и решить приоритетные задачи по пространственному развитию страны, которые президент Владимир Путин озвучил в Послании Федеральному Собранию.
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