Село под Волгоградом падает с обрыва в Волгоградское водохранилище

Четыре жилых дома в селе Горноводяное Дубовского района Волгоградской области вот-вот рухнут с обрыва в Волгоградское водохранилище. Жильцы посёлка требуют от чиновников администрации спасти их, не дожидаясь человеческих жертв.

Дом может обрушиться в любой момент

Пенсионерка Татьяна Курышева купила участок с недостроенным домом в 1973 году. Тогда от забора до обрыва было больше ста метров. Сейчас, спустя 30 с лишним лет, обрыв начинается почти у стены дома.

— Просили, чтобы нам укрепили берег, когда вода была еще далеко, — рассказывает Татьяна Курышева. — Это было еще в 2000 году. Мы сначала писали в районную администрацию. Нам сказали, что работы по берегоукреплению будут стоить 50 миллионов рублей. Подумали с соседями, ну раз это так дорого — дайте по миллиону, и мы новые дома построим и будем там жить, а не ждать, пока нас смоет. С того времени всё заглохло.

Еще два года назад во дворе Татьяны Андреевны стояли теплицы

Огороды и хозяйство жителей Горноводяного начали уходить под воду с 2010 года. Это стало поводом повторного обращения в районную администрацию.

— У меня большой огород был — около семидесяти метров в длину. А сейчас всего 20 метров осталось. Сразу за ним сад был. Видимо, корни сплелись у деревьев, и в один момент как всё рухнуло! Сразу 4–6 метров осыпалось. Крольчатник у нас уже под водой, коровник пришлось разобрать. До смерти жалко. Мы снова обратились к администрации. Нам сказали: «Мы ничего не можем сделать. Это дело федерального уровня», — возмущаются жители. — Но так пусть бы они как представители власти обратились к федералам, чтобы на нас внимание обратили.

Коровник пришлось разобрать из-за угрозы обрушения

По словам жителей поселка, ситуация обострилась два года назад.

— Самое натуральное издевательство над нами началось в 2016 году. Выдали предписание о переселении, а где же эти дома, в которые мы должны въехать? — возмущаются люди. — Они без нас приняли решение переселить нас в муниципальные дома. Но с какой стати я должна отказаться от своего частного дома, огорода и хозяйства, чтобы жить в муниципальном жилье и платить на него деньги? В 2017 году приезжает глава администрации с готовым текстом для прокуратуры . Говорит: «Вот я дурак, сам на себя заявление подал». Через несколько дней он просит нас, чтобы мы отозвали заявление. В прокуратуре заподозрили, что без уговоров нашего главы не обошлось.

Отзывать заявление из прокуратуры жильцы не стали. Три месяца назад состоялся суд, на котором было принято решение в течение полугода купить им дома, а недвижимость у обрыва передать в собственность муниципалитету. Глава района с таким решением был не согласен и подал апелляцию. В скором времени в Арбитражном суде Волгоградской области должен состояться повторный суд. Жители Горноводяного надеются, что он окажется на их стороне.

В доме на грани пропасти уже никто не живет

— Пока ждем, но сами не знаем, чего. В моём преклонном возрасте ну какая я переселенка? — жалуется Татьяна Курышева. — Мне уже ходить тяжело. Но деваться некуда. Пусть глава района сам в наших домах поживет. Посмотрела бы, как он запоёт, когда его смывать будет. Но говорит, что денег на дома нет. Да если бы еще разговаривали с нами по-человечески, а то над нами посмеиваются и ведут себя по-хамски.

Берегоукрепление ради нескольких домов делать не будут

Соседка Татьяны Курышевой переехала в Горноводяное 26 лет назад. В то время она и не думала, что стихия подберется к её дому так близко.

— Четыре года назад у меня умер муж, и, как назло, всё начало осыпаться, — вспоминает Лидия Дудкина. — Сначала баня обрушилась, а следом за ней вольер упал. Остался один курятник. Мы просили местную власть, чтобы они баржу старую к берегу поставили, она бы от волн защищала. Сказали, что по экологии не положено. А у нас как ветер подует юго-восточный, то волны с такой силой о берег бьются, что обрыв сразу падает.

Пенсионерки ждут решения суда о переселении

По словам главы Дубовского района Александра Ляшенко, по решению суда жильё для Горноводяного будет предоставлено. Но когда именно — глава района не уточнил.