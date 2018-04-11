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В Одинцовском районе подали около 300 проектов на премию «Наше Подмосковье»
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В Одинцовском районе подали около 300 проектов на премию «Наше Подмосковье» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Одинцовский район Подмосковья на сегодняшний день лидирует по количеству участников премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье», в муниципалитете на премию уже подали порядка 300 заявок, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций региона.
Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева и глава Одинцовского муниципального района Андрей Иванов в среду вручили дипломы лауреатам премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» за 2017 год и рассказали об особенностях премии в 2018 году.
«Одинцовский район каждый год приятно удивляет количеством и качеством проектов, подаваемых на премию «Наше Подмосковье». В прошлом году жителями района был зарегистрирован 1431 проект, 69 из которых стали победителями. В текущем году Одинцовский район снова лидирует по количеству заявок на участие в конкурсе на соискание премии губернатора «Наше Подмосковье» — на официальном сайте премии уже опубликовано 154 проекта, и почти столько же находится на модерации», — сказала Плещева.
Иванов поблагодарил собравшихся за активность в реализации их социально значимых инициатив и пожелал удачи в конкурсе в этом году.
В текущем году прием заявок на соискание премий губернатора Московской области продлится до 31 мая. С 13 июня по 20 июля 2018 года заявители должны лично представить свои проекты комиссии. Презентация проектов авторами является обязательным этапом конкурса на присуждение премий. В сентябре состоится церемония награждения лауреатов.
Призовой фонд премии традиционно составит 180 миллионов рублей. Проекты подаются в одну из четырех категорий: «Инициатива», «Команда», «Объединение» или «Сообщество». Количество победителей составит 2018 человек.
2018 год — год добровольца и волонтера, поэтому одной из ключевых особенностей премии «Наше Подмосковье» в текущем году станут специальные премии для волонтеров в каждой из четырех категорий.
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