В Архангельске откроется парк «Арктическая сказка»

Новые объект будет действовать на базе «Волшебного Дома Снеговика», который располагается в культурном центре «Соломбала — Арт».

Планируется, что на территории парка будут расположены сказочные ледяные ворота в виде айсберга, две горки — одна из них в виде белого кита, другая будет представлять скалу, на верхушке которой расположатся арктические птицы. Также дети и взрослые могут увидеть ледяную собачью упряжку с каюром, жилище эскимосов — ледяное иглу, арктический ростомер, «живой» уголок Арктики, световые инсталляции, панно и другие интерактивные объекты.

— Все фигуры будут выполнены изо льда. Открытие парка намечено на первое воскресенье декабря, которое считается днем рождения сказочного Снеговика, — сообщила директор КЦ «Соломбала — Арт» Марина Малахова . — Полноценно он заработает в конце декабря 2018 года.

Территория «Арктической сказки» будет располагаться перед зданием учреждения культуры, которое пользуется большой популярностью у жителей Архангельска . В новогодние праздники 2018 года в «Доме Снеговика» побывало более 18 тысяч человек.

В декабре 2017 года на базе здесь же впервые открылся Леденцовый дворец с парковая зона с ледяными скульптурами. Реализация проекта «Арктическая сказка» станет первым этапом масштабного проекта по созданию уникального парка на арктическую тематику в столице Поморья.