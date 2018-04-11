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«Соломбала-Арт» получила 500 тысяч рублей на создание «Арктической сказки»
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«Соломбала-Арт» получила 500 тысяч рублей на создание «Арктической сказки» 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
На осуществление проектов в сфере туризма Архангельск в этом году получил субсидию на 500 тысяч рублей. Деньги пойдут на создание парка «Арктическая сказка»
— Ориентировочное время, когда он будет открыт и функционировать, — новогодние каникулы, — рассказал Галушин Андрей, менеджер по продвижению бренда «Архангельск — родина Снеговика».
На входе в парк будут стоять ледяные ворота в виде айсберга, в самом парке разместят две горки. Одна в виде кита, а вторая в виде горы, верхушку которой облюбовали птицы. Из каких материалов будут строиться объекты, пока неизвестно, но в «Соломбале-Арт» уверяют, что парк будет функционировать круглый год.
— У нас традиционно в первую субботу декабря день рождения Снеговика, это большое событие, приезжают гости из региона и других областей даже. В прошлом году на это мероприятие парк посетило около 7 000 человек. Планируется открытие парка к этому времени, ко дню рождения архангельского Снеговика.
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