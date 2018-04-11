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Парк «Арктическая сказка» откроется в Архангельске
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Парк «Арктическая сказка» откроется в Архангельске 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: 29.ru
ТАСС, 11 апреля. Город Архангельск получит полмиллиона рублей на создание парка «Арктическая сказка». Средства выделены по итогам конкурса на предоставление субсидии из бюджета Поморья на реализацию приоритетных туристических проектов, сообщает пресс-служба городской администрации.
"По итогам конкурса на предоставление субсидии бюджетам муниципальным образованиям Архангельской области на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма на 2018 год, Архангельск получит 500 тысяч рублей. Средства пойдут на создание парка Архангельского Снеговика «Арктическая сказка», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что вход в парк обозначат ледяные ворота в виде айсберга, на территории парка планируется возвести катальные горки. Одну из них выполнят в виде кита, вторая представит стилизованную скалу, на верхушке которой расположатся фигуры арктических птиц. Также на территории парка предусмотрят арктический ростомер, «живой» уголок Арктики, световые инсталляции и другие объекты.
Отмечается, что парк «Арктическая сказка» станет первым шагом большого проекта по созданию в столице Поморья парка на арктическую тематику.
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