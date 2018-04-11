Правительство уходит в отставку 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая с докладом в Госдуме, заявил, что представленный им отчет о работе кабмина станет последним для нынешнего состава правительства, поскольку 7 мая, после инаугурации президента, оно уйдет в отставку, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА Новости.
«Страна выбрала президента, 7 мая после вступления в должность, в соответствии с конституцией, правительство сложит свои полномочия, поэтому это последний отчет его нынешнего состава, поэтому я считаю важным вспомнить шесть лет работы, какими они были», — сказал Медведев.
В своем выступлении премьер отметил, что за шесть лет России удалось преодолеть большой путь, на который у других государств ушли десятилетия. При этом он подчеркнул, что страна двигалась вперед, несмотря на экономическое противостояние с Западом.
В то же время есть еще немало проблем, которые следует решить. Самыми главными премьер считает высокой уровень бедности и недостаточные темпы роста зарплат.
Ранее сообщалось, что еовым председателем правительства РФ с высокой долей вероятности станет действующий глава администрации президента Антон Вайно. По мнению источников, достоинствами Вайно являются «более жесткий», чем у Медведева, стиль управления, его работоспособность, а также отсутствие политических амбиций.
Вайно входит в тройку вероятных кандидатов на пост премьер-министра, по мнению известного политолога и экономиста Михаила Делягина. Как считает эксперт, вакантную должность могут занять также или руководитель Счетной палаты России Татьяна Голикова, или же мэр Москвы Сергей Собянин.
Кандидатура Дмитрия Медведева специалистами вообще не рассматривается, поскольку в случае сохранения им поста может случиться катастрофа. По прогнозам СМИ, Медведев после отставки может получить должность главы объединенных Верховного и Конституционного судов.