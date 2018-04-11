Правительство уходит в отставку

«Страна выбрала президента, 7 мая после вступления в должность, в соответствии с конституцией, правительство сложит свои полномочия, поэтому это последний отчет его нынешнего состава, поэтому я считаю важным вспомнить шесть лет работы, какими они были», — сказал Медведев.

В своем выступлении премьер отметил, что за шесть лет России удалось преодолеть большой путь, на который у других государств ушли десятилетия. При этом он подчеркнул, что страна двигалась вперед, несмотря на экономическое противостояние с Западом.

В то же время есть еще немало проблем, которые следует решить. Самыми главными премьер считает высокой уровень бедности и недостаточные темпы роста зарплат.

Ранее сообщалось, что еовым председателем правительства РФ с высокой долей вероятности станет действующий глава администрации президента Антон Вайно . По мнению источников, достоинствами Вайно являются «более жесткий», чем у Медведева, стиль управления, его работоспособность, а также отсутствие политических амбиций.

Кандидатура Дмитрия Медведева специалистами вообще не рассматривается, поскольку в случае сохранения им поста может случиться катастрофа. По прогнозам СМИ, Медведев после отставки может получить должность главы объединенных Верховного и Конституционного судов.