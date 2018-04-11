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Глава Сергиева Посада рассказал о планах «полной перезагрузки» города
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Глава Сергиева Посада рассказал о планах «полной перезагрузки» города 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Подмосковный Сергиев Посад ожидает «полная перезагрузка», сообщил РИА Новости глава Сергиево-Посадского муниципального района Михаил Токарев.
"Мы ощущаем, что в последние несколько лет к Сергиеву Посаду приковано особое внимание федеральных и региональных властей, Русской Православной церкви. Надеемся, что идеи, озвучиваемые сегодня, перейдут в стадию реализации в ближайшее время. Это позволит городу получить полную «перезагрузку», — сказал Токарев.
Ранее глава Минстроя России Михаил Мень заявил, что Сергиеву Посаду необходим мораторий на многоэтажную застройку, а также вывод из центра всех административных зданий и, в первую очередь, администрации муниципалитета и СИЗО. Эти мероприятия помогут подчеркнуть особый исторический и духовный статус города. По словам Меня, в центре города планируется возвести ряд новых зданий с «православным уклоном», в том числе образовательный, медийный и медицинский центры.
Токарев считает, что если у Сергиева Посада появится дополнительный правовой статус в части высотности застройки, это пойдёт только на пользу. «Мы однозначно поддержим решения, чётко и однозначно на региональном или федеральном уровне регламентирующие все градостроительные действия в центральной части Сергиева Посада. Сейчас у нас приняты регламентирующие документы, однозначно запрещающие строительство зданий в центральной части выше трёх этажей. В этом плане на региональном и муниципальном уровне достигнута полная прозрачность», — отметил он.
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