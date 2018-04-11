Глава Сергиева Посада рассказал о планах «полной перезагрузки» города

"Мы ощущаем, что в последние несколько лет к Сергиеву Посаду приковано особое внимание федеральных и региональных властей, Русской Православной церкви . Надеемся, что идеи, озвучиваемые сегодня, перейдут в стадию реализации в ближайшее время. Это позволит городу получить полную «перезагрузку», — сказал Токарев.

Ранее глава Минстроя России Михаил Мень заявил, что Сергиеву Посаду необходим мораторий на многоэтажную застройку, а также вывод из центра всех административных зданий и, в первую очередь, администрации муниципалитета и СИЗО . Эти мероприятия помогут подчеркнуть особый исторический и духовный статус города. По словам Меня, в центре города планируется возвести ряд новых зданий с «православным уклоном», в том числе образовательный, медийный и медицинский центры.

Токарев считает, что если у Сергиева Посада появится дополнительный правовой статус в части высотности застройки, это пойдёт только на пользу. «Мы однозначно поддержим решения, чётко и однозначно на региональном или федеральном уровне регламентирующие все градостроительные действия в центральной части Сергиева Посада. Сейчас у нас приняты регламентирующие документы, однозначно запрещающие строительство зданий в центральной части выше трёх этажей. В этом плане на региональном и муниципальном уровне достигнута полная прозрачность», — отметил он.