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Глава управы района Щукино встретится с жителями в школе на Авиационной
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Глава управы района Щукино встретится с жителями в школе на Авиационной 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
Плановая встреча главы управы района Щукино Олега Железняка с жителями пройдет в здании школы №1005 «Алые паруса» 18 апреля.
Собравшиеся обсудят сразу два вопроса: проведение общегородских благоустроительных работ на территории района в весенний период и подготовку к празднованию Дня Победы.
Начало в 19.00. Приглашаются все желающие. Собравшиеся смогут задать интересующие их вопросы по темам встречи главе управы и его заместителям. Адрес: ул. Авиационная, д. 71, корп. 3.
Напомним, на предыдущей встрече речь шла о работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района. (ео)
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