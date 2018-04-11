Глава управы района Щукино встретится с жителями в школе на Авиационной

Плановая встреча главы управы района Щукино Олега Железняка с жителями пройдет в здании школы №1005 «Алые паруса» 18 апреля.

Собравшиеся обсудят сразу два вопроса: проведение общегородских благоустроительных работ на территории района в весенний период и подготовку к празднованию Дня Победы.

Начало в 19.00. Приглашаются все желающие. Собравшиеся смогут задать интересующие их вопросы по темам встречи главе управы и его заместителям. Адрес: ул. Авиационная, д. 71, корп. 3.

Напомним, на предыдущей встрече речь шла о работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района. (ео)