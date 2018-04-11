На Воскресенском химкомбинате выпущена юбилейная тонна

В АО «Воскресенские минеральные удобрения» («ВМУ») выпустили 100-тысячную тонну высококачественного экологически чистого удобрения под маркой Solar MAP, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«АО «Воскресенские минеральные удобрения» выпустили юбилейную, 100-тысячную тонну моноаммонийфосфата специального водорастворимого, известного на рынке удобрений под торговой маркой Solar MAP», — говорится в сообщении.

Реализация крупного инвестиционного проекта началась еще в 2011 году. В 2013 году в опытно-промышленном режиме были получены первые экспериментальные тонны нового продукта. По итогам стартового года на мощностях отделения сложных минеральных удобрений (ОСМУ) было произведено около 3,7 тысячи тонн Solar MAP. За годы развития проекта удалось существенно нарастить производственные мощности, а главное — найти своего потребителя, который высоко оценил качество удобрения и его эффективность.

«После проведенной в ОСМУ модернизации и масштабирования технологической линии в начале текущего года АО «ВМУ» вышли на плановые объемы по выработке Solar MAP — до 148 тонн в сутки, или 46 тысяч тонн продукта в годовом исчислении. Только за первый квартал текущего года было произведено около 12,5 тысяч тонн продукта», — добавляется в сообщении.

На сегодняшний день возможности производственной площадки «ВМУ» позволяют рассчитывать на дальнейшее наращивание мощностей по выпуску водорастворимых удобрений. В частности, предполагается построить дополнительную линию на базе цеха аммофоса №1 мощностью 25 тысяч тонн продукта в год. Таким образом, общие производственные объемы удобрений Solar в среднесрочной перспективе могут составить до 70 тысяч тонн в год.

Как добавил главный инженер предприятия Иван Кисляк, по меркам крупнотоннажного производства, 100 тысяч тонн — сравнительно небольшой показатель. Однако для всех членов команды это серьезное достижение, за которым стоит кропотливая работа, которую, кстати, не прерывали даже в самые сложные для предприятия времена.