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Северодвинскую «Родину» готовят к экспертизе о признании её культурным объектом
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Северодвинскую «Родину» готовят к экспертизе о признании её культурным объектом 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
История с возможным приходом в «Родину» торговой сети «Магнит», обеспокоившая северодвинцев, получила огласку в конце марта. Позже власти предложили признать здание кинотеатра объектом культуры. Теперь это не просто предложение на словах — делаются конкретные шаги, сообщают в пресс-службе администрации города.
Сейчас администрация запросила в областной инспекции по охране объектов культурного наследия перечень документов, который нужен для экспертизы о признании здания кинотеатра объектом исторического-культурного наследия.
— Управление культуры и общественных связей проводит переговоры с общественными организациями, чтобы одна из них попросила инспекцию рассмотреть вопрос по «Родине». По существующему регламенту администрация Северодвинска не имеет права сделать подобное заявление, а вот одна из общественных организаций это сделает, — пояснила заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Сахарова.
Краеведческий музей города тем временем готовит справку об исторической ценности здания кинотеатра.
— Архивные выписки будут приложены к исторической справке, которая вместе с другими документами будет отправлена в инспекцию, — добавила Ирина Сахарова.
Информация о том, что около кинотеатра стали часто останавливаться фуры «Магнита», изначально появилась в социальных сетях. В администрации не комментировали, что сюда точно заезжает эта торговая сеть. При этом город не является собственником здания и не вправе им распоряжаться. Собственник кинотеатра в одностороннем порядке решил сменить направления деятельности. Он письменно сообщил, что намерен сохранить исторический облик здания, а при изменении экономической ситуации — вернуть и киносеансы.
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