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На допкомпенсацию за досрочное увольнение НДФЛ и взносы не начисляются
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На допкомпенсацию за досрочное увольнение НДФЛ и взносы не начисляются 

Время бухгалтера 2 часа назад
Если работодатель решит расстаться с сотрудником не дожидаясь двухмесячного срока, прописанного в ст. 180 ТК РФ, ему придется оплатить ему допкомпенсацию пропорционально остатку неотработанного времени.
Минфин разъяснил, нужно ли указанную компенсацию облагать НДФЛ и страховыми взносами.
Допкомпенсация не включается в базу по налогу в соответствии с п. 3 ст. 217 НК РФ.
Взносы также начислять не стоит на основании абз. 6 пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ.
ПИСЬМО Минфина РФ от 20.03.2018 № 03-15-06/17473
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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