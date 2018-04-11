На допкомпенсацию за досрочное увольнение НДФЛ и взносы не начисляются

Если работодатель решит расстаться с сотрудником не дожидаясь двухмесячного срока, прописанного в ст. 180 ТК РФ , ему придется оплатить ему допкомпенсацию пропорционально остатку неотработанного времени. Минфин разъяснил, нужно ли указанную компенсацию облагать НДФЛ и страховыми взносами. Допкомпенсация не включается в базу по налогу в соответствии с п. 3 ст. 217 НК РФ. Взносы также начислять не стоит на основании абз. 6 пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ. ПИСЬМО Минфина РФ от 20.03.2018 № 03-15-06/17473 Документ включен в СПС «Консультант Плюс»