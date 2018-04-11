Новая «холодная война» бьет по российской энергетике

Ярославле, Биробиджане и Энергоаварии в России не редкость. Только за несколько дней в конце марта — начале апреля электричество пропадало в Краснодаре Дагестане . Неприятно, но бывает, ведь от случайностей никто не застрахован. Куда большей опасностью для населения и всего государства грозят аварии, заранее спланированные. Как предупреждает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин , иностранный контроль над российскими энергокомпаниями легко может обернуться смертельным технологическим ударом.

— Передача стратегических отраслей России под контроль зарубежного бизнеса абсолютно недопустима: в условиях развязанной против нас холодной войны это прямое и откровенное приглашение к будущим враждебным действиям. И если не прямым диверсиям, то, как минимум, к откровенному саботажу, — уверен экономист.

К сожалению, его предупреждение немного запоздало. Западные компании успели пустить глубокие корни во многих важнейших областях отечественной экономики. Во многом этому способствовали «либеральные реформаторы, обслуживающие (если судить по их действиям) интересы глобальных спекулянтов даже на высших государственных должностях», и прикладывающие все силы для передачи российских стратегических компаний под иностранный контроль, считает эксперт.

К чему это приводит, отлично видно на примере деятельности в России финского энергоконцерна Fortum. Контрольный пакет его акций принадлежит государству, совет директоров возглавляет министр обороны Финляндии , но одним из директоров работает сотрудник финской политической полиции. За десять лет концерн через свою российскую дочку — ПАО «Фортум» — скупил ряд крупных российских ГРЭС. А после недавней сделки с немецким Uniper получил возможность контролировать рынки тепла и электричества сразу в нескольких российских регионах.

Возглавляет российский «Фортум» Александр Чуваев — как пишут СМИ, гражданин США , много лет проработавший в западных компаниях Solar Turbines Europe S. A. и General Electric . Его приход в руководство «Фортума» дал старт череде скандалов с завышением тарифов и стоимости подключения к сетям, которые навязывались местным властям. Одновременно внедрялись заведомо невыгодные схемы тепло— и энергоснабжения, процветали злоупотребления на суммы в сотни миллионов рублей. Однако никакой заметной инвестиционной активности или программ модернизации матчасти на только не проводилось, но и не планировалось.

Характерным для «Фортума» эпизодом стал конфликт с челябинским управлением ФСБ , которое энергетики попытались оставить без теплоснабжения — для большей сговорчивости при подключении к сети по совершенно нереальному тарифу. Другой пример — в Тюмени «Фортум» требовал заплатить ему примерно годовой бюджет города. То есть принцип «прибыль превыше всего» финский концерн реализовывал на территории России в одной из самых социально значимых сфер — энергетике.

К чему может привести господство иностранного бизнеса в стратегических российских отраслях, понятно каждому.

— Все велеречивые рассуждения «капитанов индустрии» о взаимопонимании и взаимовыгодном сотрудничестве, о свободе предпринимательства, политическом влиянии, прибылях, рабочих местах, интересах акционеров и социальной ответственности становятся бессмысленным сотрясением воздуха, когда управляемые глобальными спекулянтами политиканы дают им команду «фас!» (или, например, «к ноге!»), — говорит Михаил Делягин.

По его словам, нарастание международной напряженности вкупе с неадекватностью и недоговороспособностью «наших западных партнеров» заставляют позаботиться о защите жизненно важных для России отраслей экономики. Для этого необходимо ограничить иностранный контроль со стороны стран, участвующих в холодной войне против России, приняв за образец рынок СМИ, на котором доля иностранных собственников в каждом активе не может быть выше 20%. А если в установленный правительством срок эти изменения в структуре собственности энергокомпаний произведены не будут, в дело вступит безвозмездная конфискация «иностранных энергоагентов».

— Без принятия подобных мер Россия в любой момент может получить удар не только от внешних, но и от внутренних санкций — со стороны иностранных компаний, владеющих ключевыми активами, но подчиняющихся при этом политическим режимам, доказавшим враждебность нашей стране, — уверен Делягин. — И при должной координации и планировании этот удар может быть смертельным не с политической, а с сугубо технологической и физиологической точек зрения.

Кстати, вполне возможно, что одной только энергетикой дело не ограничится. Кроме энергетики к стратегическим отраслям российской экономики относятся также изучение недр, производство оружия, транспорт, авиация и многое другое. Вопрос о том, какую часть этих отраслей сегодня контролируют представители недружественных России стран, еще ждет своего ответа.