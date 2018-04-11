Представительницы сестринского движения пройдут курс лекций и практики в самарской поликлинике

Презентация совместного проекта медиков и русской православной церкви прошла в Самаре . Представительницы сестринского движения пройдут курс лекций и практики в 15-й городской клинической поликлинике. Повышение квалификации поможет оказывать помощь на домах самым тяжелым больным.

Свое скромное служение сестры начинали с простых видов помощи прихожанам. Постепенно количество тяжелых больных, которым нужен патронажный уход — постоянное пребывание рядом, увеличилось. Тут и потребовалось повышение квалификации. «Есть понимание, что если мы ухаживаем, то это должна быть квалифицированная помощь, потому что мы, каждая сестра понимает, что она представляет себя не как Лена, Наташа, Маша, она представляет и сестричество, и по большому счету, церковь», — рассказала главная сестра епархиального Елизавето-Варваринского сестричества Ольга Васильева

В 15-й городской поликлинике проводится множество обучающих занятий для населения. Работа с сестричеством — уникальный опыт. Врачи откликнулись с огромным удовольствием и сами подготовили специальный курс из пяти занятий. «В свою очередь, мы тоже выгоду имеем, во-первых, наши врачи готовятся к этим занятиям, дополнительно повышают профессиональный уровень. И врачи, и медицинские сестры. Во-вторых, это наши пациенты получают более квалифицированный уход, более квалифицированную помощь еще и с помощью сестричества, с которым мы сотрудничаем», — пояснила главный врач Самарской городской поликлиники № 15 Ирина Назаркина.

Елизавето-Варваринское сестричество проходит практику и слушает лекции. Всего занимаются 50 человек. Обучают их врачи и старшие медсестры. Занятия посвящены травмам, уходу за лежачими пациентами, неотложной помощи, вопросам обезболивания — контролю за употреблением медикаментов. Даже после повышения квалификации и приобретения ценного опыта сестры продолжат оказывать помощь на безвозмездной основе даже самым тяжелым больным.