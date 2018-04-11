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Грызлов призвал «Единую Россию» активизировать функции коммуникации власти и общества
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Грызлов призвал «Единую Россию» активизировать функции коммуникации власти и общества 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. "Единая Россия" должна активнее брать на себя функции коммуникации между властью и обществом, партийные площадки открыты для этого. Об этом заявил в среду глава высшего совета единороссов Борис Грызлов, комментируя отчет о деятельности правительства РФ, с которым премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев выступил в Госдуме.
По мнению Грызлова, состоявшийся диалог подчеркнул, что «начинается новый этап развития страны», цели и главные задачи которого обозначены президентом в послании Федеральному собранию. Учета этих новых задач, по его словам, требует и взаимодействие исполнительной и законодательной властей.
"Одной из мощных опор сотрудничества, заложенной еще в предыдущих созывах [Госдумы], остаются позиции «Единой России» как ведущей партии страны", — заявил Грызлов, занимавший пост председателя нижней палаты парламента в четвертом и пятом созывах. «Считаю, что „Единая Россия“ располагает необходимыми ресурсами, включая ресурсы партийного и парламентского контроля, чтобы такое взаимодействие было максимально эффективным и целенаправленным, надо задействовать все эти ресурсы», — подчеркнул он, указав, что «партия должна активнее брать на себя задачи координации, коммуникации власти и общества».
В частности, глава высшего совета единороссов призвал «расширять круг субъектов развития, тех, кто готов и стремится обеспечивать позитивные перемены». «Наши партийные площадки открыты для диалога с институтами гражданского общества, экспертами, представителями бизнеса, в том числе малого и среднего бизнеса, профсоюзными организациями, представителями науки и образования», — заверил он.
Консолидация сил, обратил внимание Грызлов, «тем важнее, что программа развития будет реализовываться не в самых простых условиях». «Мы видим, что провокации, попытки внешнего давления на Россию в последнее время активизировались, и другие суверенные государства также ощутили усиление западного давления», — отметил он.
В то же время, уверен представитель руководства «Единой России», у РФ «есть опыт успешного преодоления внешних вызовов, и он является базой для нового этапа». «Нужно и впредь, как говорил сегодня председатель правительства, превращать вызовы в стимулы, стимулы развития экономики, развития страны», — заключил Грызлов.
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