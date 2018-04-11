Глава Адыгеи провел встречу со старейшинами аула Панахес

Сегодня глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу со старейшинами аула Панахес Тахтамукайского района — Аскером Тлифом, Меджидом Басте и эфенди Шахметом Джаримом. Были обсуждены вопросы благоустройства населенного пункта и реализации ряда социально значимых проектов.

Во встрече приняли участие заместитель руководителя Администрации Главы РА и Кабинета Министров РА Хамид Мешлок, министр строительства, транспорта ЖКХ и дорожного хозяйства РА Валерий Картамышев, глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо, председатель Комитета РА по делам национальностям, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов и гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Руслан Арашуков.

Представители актива передали пожелания жителей аула по благоустройству, строительству зоны отдыха, детских и спортивных площадок, ремонту существующих дорог внутри населенного пункта и строительству еще двух новых, ведущих к новостройкам.

Отдельно участники встречи обсудили вопросы адаптации адыгской диаспоры, вернувшейся из Сирии . Сегодня в ауле Панахес проживает 118 человек из числа сирийских черкесов. Большинство репатриантов трудоспособного возраста работают, их дети учатся в школе и посещают детский сад. Для репатриантов выделены земельные участки. Построены и заселены 18 домов, в 8 домах ведутся отделочные работы. На стадии строительства еще 12 домов.

Глава Адыгеи отметил, что органы власти прилагают серьезные усилия для решения всего комплекса социальных вопросов в сельской местности. Для этого регион принимает активное участие в ряде федеральных госпрограмм на условиях софинансирования.

В частности, в Тахтамукайском районе ведется строительство центральной районной больницы на 50 коек и поликлиники на 200 посещений в смену, в Новой Адыгее на финишном этапе находится строительство школы на 990 мест, также в ауле Тахтамукай завершается строительство ФОКа, выкуплен и возвращен муниципалитету Дом культуры в пос. Яблоновском . Продолжается реконструкция инфраструктурных объектов, планируется возведение фельдшерско-акушерского пункта в х. Суповский.

«Нам очень важны встречи, которые дают понимание того, что сделано и что еще предстоит сделать для повышения качества жизни на селе. Такая обратная связь с населением придает дополнительный импульс взаимодействию исполнительных органов власти с муниципалитетами. Мы обязательно изучим все поступившие предложения и предпримем соответствующие действия для улучшения качества жизни людей в муницпалитете», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава района сообщил, что в прошлом году внутри аула Панахес проводилось грейдирование дорог. После зимних месяцев эту работу предстоит провести еще раз. В рамках благоустройства в текущем году будут построены детская и спортивная площадки.

С учетом предложений представителей аула, по завершению встречи Глава республики дал ряд поручений по дальнейшему обустройству соотечественников из Сирии, ремонту гравийных дорог внутри населенного пункта в ходе реконструкции дорог республиканского значения, благоустройству территории и наведению санитарного порядка в рамках объявленного месячника чистоты.