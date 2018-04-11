На курских реках наблюдается понижение уровня воды 

За прошедшие сутки на реке Сейм и её притоке отмечались подъёмы на 1-18 см, на остальных реках — спады на 7-104 см Согласно данным Гидрологического бюллетеня, за прошедшие сутки на реке Сейм и её притоке Свапа отмечались подъёмы уровней воды на 1-18 см, на остальных реках Курской области — спады уровней воды на 7-104 см. На реках наблюдается выход воды на пойму.
11–12 апреля ожидается прохождение максимального уровня на реке Сейм рядом с посёлком Рышково. На большинстве рек Курской области уровень воды будет понижаться, пояснили в пресс-службе МЧС. Также специалисты отметили, что водные артерии региона практически освободились от ледового покрова.
Сведения о режиме водных объектов за 11 апреля
Река
Пункт
Изменение уровня воды за сутки, +повыш. -пониж. см Сейм
-25 Лебяжье
+2 Рышково
+2 Рыльск
+18 Тускарь
Свобода
-104 Курск
-14 Снова
Щурово
-22 Свапа
Дмитриев
+1 Псёл
-7 Суджа
Замостье
-7 Рать
Беседино
-27 Тим Новые Савины
-15