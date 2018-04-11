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На курских реках наблюдается понижение уровня воды
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На курских реках наблюдается понижение уровня воды 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
За прошедшие сутки на реке Сейм и её притоке отмечались подъёмы на 1-18 см, на остальных реках — спады на 7-104 см  Согласно данным Гидрологического бюллетеня, за прошедшие сутки на реке Сейм и её притоке Свапа отмечались подъёмы уровней воды на 1-18 см, на остальных реках Курской области — спады уровней воды на 7-104 см. На реках наблюдается выход воды на пойму.
11–12 апреля ожидается прохождение максимального уровня на реке Сейм рядом с посёлком Рышково. На большинстве рек Курской области уровень воды будет понижаться, пояснили в пресс-службе МЧС. Также специалисты отметили, что водные артерии региона практически освободились от ледового покрова.
Сведения о режиме водных объектов за 11 апреля
Река
Пункт
Изменение уровня воды за сутки, +повыш. -пониж. см  Сейм
Зуевка
-25  Лебяжье
+2  Рышково
+2  Рыльск
+18  Тускарь
Свобода
-104  Курск
-14  Снова
Щурово
-22  Свапа
Дмитриев
+1  Псёл
Обоянь
-7  Суджа
Замостье
-7  Рать
Беседино
-27  Тим  Новые Савины
-15
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