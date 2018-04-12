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Около 30 млн человек посмотрели открытый урок «Космос далекий и близкий»
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Около 30 млн человек посмотрели открытый урок «Космос далекий и близкий» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Около 30 миллионов человек стали участниками прошедшего в четверг открытого урока «Космос далекий и близкий». Об этом сообщил модератор мероприятия, руководитель Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС», промышленный дизайнер Владимир Пирожков.
"57 лет назад, 12 апреля 1961 года наш русский человек Юрий Гагарин отправился в космос…И 20 тысяч школ нас смотрят, 30 миллионов человек почти", — сказал Пирожков.
Всероссийский открытый урок, ставший шестым в цикле "Россия, устремленная в будущее", прошел в центре «Кинетика» при поддержке Минобрнауки России.
На МКС и после
Лекторами на посвященном космосу и прошедшем в День космонавтики уроке стали специалисты аэрокосмической отрасли. Первым перед школьниками выступил Герой России, космонавт Сергей Рязанский, который рассказал о том, что делают космонавты на МКС. По его словам, на борту станции работа идет без выходных. В шесть утра экипаж получает задание на день, которое чаще всего состоит из проведения научных экспериментов по биологии, химии, физике, медицине.
Помимо космонавтов на МКС довольно часто летают различные животные, добавил Рязанский. Например, с ним летали рыбки, на которых экипаж изучал развитие скелета, муравьи, которые очень чувствительны к изменениям длительности дня и ночи, а также мыши и улитки.
"Восстановление после полета — это тяжелая работа, четырехразовые тренировки под руководством врача, тренера… Как говорят наши специалисты: сколько ты летал, столько тебе и восстанавливаться. То есть примерно полгода. Если мы что-то не используем, то это что-то организм разрушает. Если вы перестанете читать книжки, учиться, использовать свой мозг, он тоже разрушится", — подытожил Рязанский.
Для чего нужен космос
Заместитель директора проектов по созданию систем ДЗЗ холдинга «Российские космические системы» Андрей Емельянов рассказал ребятам про дистанционное зондирование Земли и для чего оно нужно. Так, ДЗЗ используют в сельском и лесном хозяйствах, для подготовки кадастровых и инфраструктурных проектов. Данные со спутников даже позволяют «увидеть» лесные пожары и дают информацию о готовности полей к посадкам.
По словам Емельянова, в этой сфере нужны специалисты в области системного анализа, маркетологи, конструкторы, инженеры, технологи, специалисты в области электроники и радиотехники.
Основатель компании «Сканэкс» Владимир Гершензон считает, что понадобятся специалисты, которые смогут правильно анализировать петабайты полученной из космоса информации. Он рассказал, что маленькие спутники приходят на смену большим, и уверен, что всем спутникам найдется место в космосе. Кроме того, Гершензон рассказал, как сделать селфи из космоса.
О том, как студенты и школьники помогают МКС, рассказал доктор технических наук, ректор Национального исследовательского Томского политехнического университета (ТПУ) Петр Чубик. Он напомнил школьникам про созданный в его университете наноспутник «Томск-ТПУ-120», который запустили в открытый космос с борта МКС 17 августа 2017 года. Это первый российский космический аппарат, корпус которого напечатали на 3D-принтере. Кроме того, в ТПУ разработали специальное покрытие для иллюминаторов станции.
Завершил урок Пирожков, представив свой проект малого летательного аппарата с вертикальным или коротким взлетом Aero-G. Промышленный дизайнер уверен, что эта машина позволит путешествовать куда угодно даже без дорог.
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