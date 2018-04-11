Ещё
Российские чиновники поддержали внедрение блокчейна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня

Российские чиновники поддержали внедрение блокчейна 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Участники пленарного заседания стартовавшего в Калининграде Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности высказались за скорейшее внедрение универсальной и единой цифровой платформы на базе блокчейн-технологии. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Такую точку зрения поддержал, в частности, статс-секретарь — заместитель министра образования и науки России Павел Зенькович. «Нужна общая цифровая инфраструктура, которая сделала бы процессы проще и универсальнее независимо от того, какие объекты и права оборачиваются», — отметил он.
По мнению замминистра культуры России Александра Журавского, сейчас технологии развиваются настолько быстро, что законодатели самостоятельно вряд ли успеют за этим процессом. «Через какое-то время за счет технологии блокчейн, появления распределенных реестров, вертикальные системы управления и защиты прав сменятся горизонтальными, сетевыми, самоорганизующимися сообществами», — считает чиновник.
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин также призвал создать подобный сервис. «Рост объема продаж легального контента опровергает то, что русский человек не готов потреблять легально», — аргументировал он.
В качестве приоритетной сетевой платформы на заседании был представлен проект IPChain. Данная платформа, по утверждению ее создателей, предоставляет возможность создания единой сети, хранящей данные об интеллектуальной деятельности с возможностью обмена информацией и ее защиты.
Работа форума завершится 12 апреля. Организаторами мероприятия являются Ассоциация IPChain и ЕАКОП.
Блокчейн — система организации баз данных. Она используется как хранилище информации об операциях с криптовалютами (биткоин, эфириум) и также может быть внедрена в банковскую деятельность: криптотехнология позволяет сократить время на проведение крупных сделок.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявления России о новом оружии встревожили США209
В Кремле прокомментировали заявление Трампа145
Путин прокомментировал мировую обстановку430
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа169
Трамп готовит Россию к войне269
Видео
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение