Алиханов: международная база прав интеллектуальной собственности необходима для бизнеса

СВЕТЛОГОРСК / Калининградская область /, 11 апреля. / ТАСС /. Международная платформа регистрации прав интеллектуальной собственности поможет развитию бизнеса, особенно в таких экспортно ориентированных регионах как Калининградская область, заявил губернатор региона Антон Алиханов в ходе международного стратегического форума IPQuorum.

"Кросс-платформа такая нужна и, может быть, не только страновая, но можно говорить и об Евразийском пространстве с учетом того, что у нас практически формируется единый рынок и единое регулирование. Нам бы здесь, конечно, хотелось как региону, который ориентирован вовне более сильно, чем другие регионы, большей динамики и движения в части гармонизации международных норм", — отметил губернатор.

Алиханов добавил, что для развития рынка информационных технологий необходимо продвигаться в снятии барьеров. «Если мы говорим про интеллектуальную собственность, про IT, то здесь надо говорить о снятии барьеров и создании единого пространства, может даже в мире в целом», — пояснил глава региона.

Он также добавил, что при этом регионам необходимо работать с предпринимателями и «продвигать идею того, что не нужно концентрироваться на российском или даже евразийском рынке». «Конечно, сейчас ситуация в мире не сильно этому способствует, но я надеюсь, что это кратковременная ситуация, а в общем и целом в хорошем смысле глобализация в IT решениях нужна. И у нас за счет базы в образовании, науке есть все возможности выйти вперед», — считает Алиханов.

О форуме

Международный стратегический форум IPQuorum 2018 собрал в Светлогорске свыше 500 экспертов из более чем 30 стран для обсуждения проблем интеллектуальной собственности и развития цифровых технологий. С 11 по 12 апреля на форуме работают 12 тематических сессий, для структурирования дискуссий организовано 7 хабов. Ожидается подписание межгосударственных меморандумов о тиражировании передовых практик в сфере интеллектуальной собственности, соглашений о стратегическом партнерстве между ведущими игроками рынка.