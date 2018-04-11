Участие граждан в обеспечении порядка в Подмосковье обсудят в Мособлдуме 12 апреля

Еще одно заседание Московской областной думы состоится 12 апреля, участники обсудят помощь жителей в обеспечении безопасности в Подмосковье , говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Завтра (12 апреля— ред.) состоится очередное заседание Мособлдумы, начало традиционно в 11:00. На повестке заседания ряд вопросов, в том числе следующие: «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Московской области»; «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»», — говорится в сообщении.

Также обсудят организацию местного самоуправления на территории Дмитровского района и изменения в ряд законов по льготному налогообложению.

Помимо этого, с докладом по итогам деятельности управления ФНС России по Московской области в 2017 году выступит руководитель ведомства Екатерина Макарова

«Также в этот день в 15:00 Мособлдуме состоится круглый стол на тему «Переход к прямым договорам между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями», — добавляется в сообщении.