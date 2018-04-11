Ещё
Участие граждан в обеспечении порядка в Подмосковье обсудят в Мособлдуме 12 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня

Участие граждан в обеспечении порядка в Подмосковье обсудят в Мособлдуме 12 апреля 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Еще одно заседание Московской областной думы состоится 12 апреля, участники обсудят помощь жителей в обеспечении безопасности в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
«Завтра (12 апреля— ред.) состоится очередное заседание Мособлдумы, начало традиционно в 11:00. На повестке заседания ряд вопросов, в том числе следующие: «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Московской области»; «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»», — говорится в сообщении.
Также обсудят организацию местного самоуправления на территории Дмитровского района и изменения в ряд законов по льготному налогообложению.
Помимо этого, с докладом по итогам деятельности управления ФНС России по Московской области в 2017 году выступит руководитель ведомства Екатерина Макарова.
«Также в этот день в 15:00 Мособлдуме состоится круглый стол на тему «Переход к прямым договорам между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями», — добавляется в сообщении.
РИАМО: последние новости
Деревянный дом купца Виноградова в Москве взят под государственную охрану Службу медико‑социальной экспертизы могут передать в ведение Москвы Жителей Подмосковья предупредили о рисках при приобретении билетов на ЧМ‑2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявления России о новом оружии встревожили США219
В Кремле прокомментировали заявление Трампа147
Путин прокомментировал мировую обстановку434
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа172
Трамп готовит Россию к войне275
Видео
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение