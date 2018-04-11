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Мэрайя Кэри впервые рассказала о своем серьезном психическом заболевании
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Мэрайя Кэри впервые рассказала о своем серьезном психическом заболевании 

WMJ.ru 32 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Мэрайя украсила обложку апрельского выпуска журнала People. В интервью изданию 48-летняя певица впервые призналась, что уже несколько лет страдает от биполярного расстройства, которое проявляется в перепадах настроения и маниакально-депрессивном психозе. 17 лет назад это расстройство было диагностировано у звезды после того, как она с нервным срывом попала в больницу. По словам певицы, она до последнего отказывалась верить врачам и не хотела обращаться за помощью к медикам.
— рассказала певица в интервью.
Также Кери рассказала, с какими трудностями в обычной жизни ей пришлось столкнуться из-за этого заболевания.
Сейчас певица принимает лекарства, чтобы не чувствовать усталость и вялость. Мэрайя отмечает, что в настоящий момент для нее главное — найти баланс внутри себя.
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Фото:Instagram
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