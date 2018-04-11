Ещё
Мэрайя Кери призналась, что страдает биполярным расстройством!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня

Мэрайя Кери призналась, что страдает биполярным расстройством! 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Мэрайя Кери (49) — главная поп-дива начала 2000-х. И пускай сейчас она не настолько популярна, но певица постоянно подкидывает фанатам поводы для обсуждений. Недавно она рассталась с женихом-миллиардером, потом сделала операцию по уменьшению желудка. А теперь очередное громкое признание.
Мэрайя заявила, что страдает от биполярного расстройства. По словам самой певицы, с первыми признаками своего заболевания Кери столкнулась в 2001-м: она чувствовала себя уставшей и страдала бессонницей. Звезда долго не могла свыкнуться со своим диагнозом и рассказать о нем. «До недавнего времени я жила в отрицании, изоляции и постоянном страхе, что кто-то разоблачит меня. Это было слишком тяжелым бременем, и я просто не могла больше этого терпеть. Я решила начать лечение. Вокруг меня были позитивные люди и я вернулась к тому, что люблю — я снова пишу песни и создаю музыку», — призналась певица.
Оказалось, что болезнь Мэрайи проявляется периодами депрессии и гипоманией (слабая степень мании). «На самом деле я принимаю лекарства, которые кажутся довольно хорошими. Они помогают мне не чувствовать себя слишком усталой, вялой или что-то в этом роде. Найти правильный баланс — это самое главное», — заявила певица изданию People.
Надеемся, сложный период звезды позади.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/merajya-keri-priznalas-chto-stradaet-bipolyarnym-rasstrojstvom/
Peopletalk: последние новости
Нюша беременна? Фанаты опубликовали видеодоказательство Почему людям так нравится Ольга Бузова? Мнение психолога Самое странное увлечение: Софи Тернер завела Instagram… с обзорами жареных колбасок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявления России о новом оружии встревожили США209
В Кремле прокомментировали заявление Трампа145
Путин прокомментировал мировую обстановку430
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа169
Трамп готовит Россию к войне269
Видео
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение