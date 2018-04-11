Мэрайя Кери призналась, что страдает биполярным расстройством!

Мэрайя Кери (49) — главная поп-дива начала 2000-х. И пускай сейчас она не настолько популярна, но певица постоянно подкидывает фанатам поводы для обсуждений. Недавно она рассталась с женихом-миллиардером, потом сделала операцию по уменьшению желудка. А теперь очередное громкое признание.

Мэрайя заявила, что страдает от биполярного расстройства. По словам самой певицы, с первыми признаками своего заболевания Кери столкнулась в 2001-м: она чувствовала себя уставшей и страдала бессонницей. Звезда долго не могла свыкнуться со своим диагнозом и рассказать о нем. «До недавнего времени я жила в отрицании, изоляции и постоянном страхе, что кто-то разоблачит меня. Это было слишком тяжелым бременем, и я просто не могла больше этого терпеть. Я решила начать лечение. Вокруг меня были позитивные люди и я вернулась к тому, что люблю — я снова пишу песни и создаю музыку», — призналась певица.

Оказалось, что болезнь Мэрайи проявляется периодами депрессии и гипоманией (слабая степень мании). «На самом деле я принимаю лекарства, которые кажутся довольно хорошими. Они помогают мне не чувствовать себя слишком усталой, вялой или что-то в этом роде. Найти правильный баланс — это самое главное», — заявила певица изданию People.

Надеемся, сложный период звезды позади.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/merajya-keri-priznalas-chto-stradaet-bipolyarnym-rasstrojstvom/