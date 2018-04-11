Проезд в микрорайон ТИЗ «Усадьба» залило водой

Из-за огромной лужи в район отказалась ходить единственная маршрутка. Люди буквально отрезаны от города. Фото с сайта: ИА «Республика»

Жители отдаленного микрорайона Петрозаводска — ТИЗ «Усадьба» — жалуются в соцсетях на огромную лужу, которая разлилась на единственной дороге, соединяющей их с городом. Информация об этом появилась в местных сми. По информации в ТИЗ «Усадьба» перестала ходить единственная маршрутка.

Мэрия Петрозаводска сообщает, что руководителям отдела транспорта известно о проблеме. На данные момент Андрей Бекелев вместе со специалистами «ТехРента» находится в проезде Тидена.