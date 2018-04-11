В Краснодаре на улице Тургенева обещают приступить к укладке основания дорожного полотна

Краснодар . 11 апреля — Новая Кубань. На участке ул. им. Тургенева от ул. Северной до ул. им. Бабушкина практически завершено устройство земельного полотна. В ближайшее время специалисты смогут приступить к оборудованию нижних слоев «дорожной одежды». На данный момент ведется отсыпка тротуаров, после которой начнется асфальтирование.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов уточнил, что на участке от ул. Артиллерийской до ул. им. Бабушкина на некоторое время работа техники была затруднена из-за влаги в грунте.

Напомним, что у депутатов ЗСК по этому поводу было свое мнение. На освещении, посвященном проблемам капитального ремонта дорог, сообщалось, что у подрядчика нет средств, чтобы вести строительство. Напомним, что ул. Тургенева ремонтируют за счет реализации госпрограммы. В этой связи возникал закономерный вопрос: как были израсходованные выделенные деньги? Ответ на него также был озвучен.

После бурного обсуждения заявлений ЗСК департамент транспорта и дорожного хозяйства регулярно сообщает о работах, которые возобновлены и активно ведутся.

— Для укладки нижних слоев «дорожной одежды» на ул. им. Тургенева завезено около 1000 куб. м гравия, около 1000 куб. м песка — Говорится в официальном релизе.

Кроме того в рамках капитального ремонта продолжается и обустройство коммуникаций. Так, например, на участке от ул. Северной до ул. им. Бабушкина — уже завершена замена старого ливневого коллектора, залегающего на глубине шести метров, переустройство и монтаж других сетей.