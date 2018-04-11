Омская область предложила Китаю поучаствовать в проектах строительства метро и аэропорта

"Мы предложили китайским коллегам несколько проектов. Правительство области предложило сегодня [рассмотреть] возможность участия в строительстве гидроузла и инвестировании [в него] средств, рассмотреть проект аэропорта Федоровка и вопрос о возможности участия в строительстве метрополитена и ряда других инвестиционных проектов, как в сфере нефтехимии, так и в аграрном секторе", — заявил Бурков.

Врио губернатора рассказал также, что китайскому инвестору был предложен проект по строительству в сибирском регионе мусоросжигательного завода. «Здесь вопрос экологии имеет большое значение, нам важно понимать, какая будет технология, насколько экологически чистые будут выбросы с этого предприятия. Мы предложили китайской стороне этот проект, думаю, что через некоторое время мы получим на них ответ. Хочу отметить, что сегодня есть и российские компании, которые готовы рассмотреть этот проект», — рассказал глава региона.

Председатель совета директоров «SEPCO1» Ван Шоумин отметил, что китайская компания имеет серьезные планы на развитие бизнеса в Омской области. «На самом деле времени было очень мало, но мы успели с нашими коллегами обменяться мнениями о некоторых проектах, таких как строительство метрополитена, аэропорта и гидроузла. Особенно нас заинтересовала тема мусоросжигательной станции», — подчеркнул Шоумин.

Строительство аэропорта Омск-Федоровка с пропускной способностью 1,2 млн пассажиров в год планировалось завершить в 2014 году. Для этого требовалось около 7 млрд рублей инвестиций, которые регион не нашел. Решение о создании омского метрополитена было принято еще в конце 80-х годов. Однако к настоящему времени построен только двухуровневый метромост через Иртыш, станция «Библиотека Пушкина» и около 7,5 км путей. Возведение гидроузла, который должен гарантировать надежное водоснабжение Омска, началось в мае 2012 года и должно было завершиться к 300-летию Омска в 2016 году. Однако из-за банкротства в 2014 году генподрядчика НПО «Мостовик» строительство было заморожено.