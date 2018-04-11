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Отказ от добычи байкальской нерпы — победа здравого смысла, заявил Бурматов
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Отказ от добычи байкальской нерпы — победа здравого смысла, заявил Бурматов 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Отказ от идеи частично разрешить добычу байкальской нерпы является очередной победой здравого смысла. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, сообщили в пресс-службе парламентария.
«Считаю, что это очередная победа здравого смысла. До этого мы вместе с общественниками и зоозащитниками отстояли Красную книгу, тперь защитили нерпу. Каждый шаг даётся с боями, но хорошо, что даётся», — сказал Бурматов.
Ранее СМИ сообщали, что Минсельхоз планирует частично разрешить добычу байкальской нерпы, уникального животного, одного из трёх сохранившихся на Земле видов пресноводных тюленей.
Во вторник министр сельского хозяйства Александр Ткачёв заявил, что ведомство отказалось от этой идеи.
«Наш комитет по экологии и охране окружающей среды добивался этого решения и последовательно защищал популяцию байкальской нерпы. Этой теме было посвящено одно из заседаний Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды», — добавил Бурматов.
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