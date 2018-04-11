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Евросоюз ужесточит надзор за правами потребителей
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Евросоюз ужесточит надзор за правами потребителей 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Еврокомиссар юстиции Вера Журова EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика». Европейский союз планирует предоставить потребителям больше возможностей для предъявления исков таким компаниям, как Volkswagen, после скандала с фальсификацией уровня вредных выбросов, получивший название «дизельгейт», пишет Reuters.
Скандал, как отмечает агентство, указал на пределы полномочий по защите прав потребителей для ограничения корпоративного мошенничества.
Данное предложение при его принятии позволит некоторым группам инициировать коллективные действия для защиты прав потребителей и введения более жестких санкций к нарушителям правил.
Также предлагается увеличить штрафы для IT-компаний и автопроизводителей до 4% от годового оборота.
Еврокомиссар юстиции Вера Журова отметила, что управления по защите прав потребителей наконец получат инструменты, чтобы наказывать мошенников.
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