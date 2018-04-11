«Стрелка» готовится принять пассажиров (ФОТО)

На строящейся станции метро «Стрелка» завершаются отделочные работы, и уже 6 мая к платформе прибудет первый поезд с пассажирами — футбольными болельщиками, которые приедут на тестовый матч на стадионе «Нижний Новгород». А уже на следующей неделе планируется запустить пробный состав. Корреспонденту ИА «В городе N» удалось побывать на станции до ее открытия и увидеть, какая работа проведена и что еще предстоит сделать.

Как рассказал заместитель генерального директора компании-генподрядчика «СКУ-620» Дмитрий Верия, готовность станции близится к 100%. Отставание от графика, которое отмечалось в марте, практически удалось ликвидировать. Сегодня на строительстве трудятся около 1200 человек.

«Точных сроков открытия станции пока нет, для начала необходимо отработать систему. После того, как пройдет тестовый поезд, будет приниматься решение», — отметил Верия.

Всего на станции будет пять выходов. Эскалаторы не предусмотрены — только лестницы. Спустившись, пассажиры окажутся в пешеходном переходе. Полы в нем уже отделаны гранитом, а стены — керамогранитом. В настоящее время ведется монтаж освещения. На станции также будет медпункт и различные помещения для персонала.

Затем попадаем в кассовый зал, где уже идет установка турникетов. Отсюда пассажиры смогут выйти на платформу. Ее украсят светодиодными панно с видами на собор Александра Невского и изображением футболиста. Как пояснил заместитель главного инженера Константин Попков, их повесят в последнюю очередь, чтобы избежать попадания пыли и грязи, которые образуются во время проведения работ.

На платформе уже установлены колонны, в настоящее время идет монтаж светильников. По словам главного инженера, основные работы здесь уже закончены, продолжается настройка оборудования.

«Строительные работы завершены, остаются только пуско-наладочные», — отметил Попков.

На поверхности уже началось благоустройство территории. Выравнивается площадка, в ближайшее время с нее будет вывезен весь строительный мусор. Также приобретена брусчатка и все необходимые материалы.

Фото: Надежда Кей