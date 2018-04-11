В Калининграде открылся форум по интеллектуальной собственности

Калининграде начал работу Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности — IPQuorum-2018: «Интеллектуальная собственность — новый герой глобального рынка и цифровой экономики. Стратегия, тренды, индустрии». Церемония торжественного открытия состоялась в театре эстрады «Янтарь Холл».

Работа форума продлится в течение двух дней, 11–12 апреля.

На открытии выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов , который поприветствовал участников и гостей IPQuorum-2018. Он, в частности, сказал: «Я очень признателен нашим коллегам из федеральных государственных органов, из фонда „Сколково“ , коллегам из Ассоциации IPChain за то, что организовали и выбрали наш регион для проведения этого мероприятия».

Алиханов пожелал гостям форума найти на балтийском взморье решение даже самых сложных вопросов в сфере интеллектуальной собственности, а также плодотворной работы. «Мы рады принимать у себя международный форум IPQuorum 2018, — добавил губернатор. — Преференции нашей Особой экономической зоны и созданная в регионе система поддержки науки и бизнеса позволяют использовать новые идеи и изобретения максимально эффективно. Калининградские вузы и разнообразные образовательные проекты дают возможность нашей молодежи реализовать себя в полной мере в наукоемких областях. Уверен, что Калининградская область сможет стать новым центром развития рынка интеллектуальной собственности, своего рода форпостом российской инновационной экономики в Европе».

В свою очередь председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов рассказал об инициативах фонда в рамках госпрограммы «Цифровая экономика» и отметил, что необходимо сделать рынок интеллектуальной собственности прозрачным и удобным для всех его участников, а эту задачу можно решить только за счет современных технологий. «Проект IPChain — некоммерческий проект и, прежде всего, призван сформировать среду доверия», — отметил он.

Президент Ассоциации IPChain ("Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности") Андрей Кричевский рассказал о том, что наиболее важно для сферы интеллектуальной собственности. «Как мне кажется, нам нужны биотехнологии, геномные модели — в этом направлении нужно развиваться, — считает он. — Самое главное, что у нас есть для этого потенциал. Проект IPChain — это инфраструктура для того, чтобы результаты разработок, исследований могли быть доступными широкому кругу потребителей и в дальнейшем коммерциализироваться. Цифровое описание объектов, умные контракты, идентификация объектов и активов, цифровой нотариат и многое другое будет способствовать переходу отношений участников отрасли на качественно новый уровень. Убежден, отдельных инструментов недостаточно. Для нас принципиально важно создать полноценную инфраструктуру для формирования передового рынка ИС в реалиях цифровой экономики. Поэтому мы уделяем большое внимание развитию нашего некоммерческого проекта IPChain — децентрализованного распределенного реестра интеллектуальной собственности, созданного с применением блокчейн-платформы Hyperledger».

Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018 «Интеллектуальная собственность — новый герой глобального рынка и цифровой экономики. Стратегия, тренды, индустрии» проводится под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и при поддержке Ассамблеи народов Евразии. Организаторами выступают российская Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) — международная неправительственная организация, объединяющая ведущие национальные общества, управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах — членах ЕАЭС , СНГ, странах БРИКС